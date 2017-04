– Miljøet trenger hjelp

NAMSOS: – Vi gamlingene klarer fortsatt å holde liv i anlegget ved hjelp av dugnadsinnsats, men vi kommer til å gå ut på dato. Jeg tror ikke mine barn og barnebarn vil betale for tilrettelegging i anlegget, sier frivillig Knut Moen i Namsos Skisenter.

Sammen med representanter fra Nord-Trøndelag Skikrets, Namsos kommune, Namsos idrettsråd og Namsos IL hopp var han til stede på onsdagens drøftingsmøte i klubbhuset i Granåsen.

Skikretsen tar tydelig anlegget på alvor, og stilte ganske så topptungt; både anleggssjef Paul Elvebø, daglig leder Bjørn Brovoll og skikretsleder Siv Jørgensen var lydhøre deltakere.

Snøproduksjon

Knut Moen talte varmt for nødvendigheten av trykk på snøproduksjon, og la fram en egen plan som kan iverksettes dersom snøen uteblir i vintrene framover.

– Jeg har studert flere anlegg, som i Steinkjer, Trondheim og Meråker og hvordan de gjør det der. Fellesnevneren for de anleggene som klarer å produsere kunstig snø, er at de mottar mye støtte fra kommunen.

– Er det realistisk å sammenlikne Namsos Skisenter med disse?

– Granåsen blir utrolig mye brukt, derfor mener jeg anlegget må prioriteres. Hvis det skal drives frivillig tror jeg på sikt at det blir altfor mye ansvar. Jeg tror kommunen – som eier anlegget – må på banen i større grad i framtida, sier Moen.

– Blir det for langt å reise til anlegg med snø, er det nærliggende for foreldre å kjøre ungene til idrettshallen istedenfor, legger han til.

Utvalg

På møtet ble det opprettet et utvalg bestående av representanter fra kommunen, Namsos IL Hopp og Idrettsrådet, som skal legge fram en handlingsplan for hvordan forholdene kan bedres.

– Ideen må bli ferdig før 1. september, så målet er å komme i gang like etter påske, sier Nils Hallvard Brørs som er leder for eiendom og kommunalteknikk i Namsos kommune.

– Vi skal nå fram mot søknadsfristen se nærmere på hva vi kan gjøre med selve hoppanlegget. Det snakkes om skitrekk, porselenspor og nytt hopptårn i K-45 bakken. Og så skal vi se på hvordan det eventuelt blir med snøproduksjon, sier Brørs.

Viktig steg

Kommunens engasjement for Namsos Skisenter på møtet gledet både leder i Namsos IL Hopp – Stephan Schüler og Lars Øyvind Moen i Namsos Idrettsråd.

– Vi har gjort et viktig steg i dag. Det er mye positivitet rundt anlegget, det er mye viljer her, sier Stefan Schüler fornøyd og legger til at det ikke bare er selve hoppanlegget som satses på.

– Det er viktig å legge til rette for at alle kan bruke det, sier han og refererer til det som ble en gjenganger under møtet: Det er viktig at både barn og voksne, hoppere og langrennsivrige får glede av Namsos Skisenter.

– Grunnlaget er allerede lagt, nå er det bare å jobbe videre, avslutter Lars Øyvind Moen i Namsos Idrettsråd.