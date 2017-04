– I natt har det vært tyst som i grava, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt torsdag morgen.

Det er fortsatt redusert framkommelighet med lysregulering på Nærøysundbrua, skriver Statens vegvesen, som også melder at det fra og med i morgen blir aksellastrestriksjoner for kjøretøy med totalvekt over 28 tonn i Indre Namdal. Dette gjelder på vegene fv. 765 og 342.

Torsdag vil det stort sett bli oppholdsvær i Ytre Namdal, og her vil det også bli perioder med sol. Midtre Namdal vil få regn store deler av dagen. Temperaturene vil ligge på rundt fire plussgrader. Indre strøk vil få det litt kaldere med temperaturer rundt null, og perioder med snøbyger. Det melder Yr.no.

I dagens NA kan du lese at elevene på musikk, dans og drama ved Olav Duun vgs. leverte en grisestilig high school-musical.

Les også at D.D.E. går i gang med et ellevilt turnéstunt. Nå skal de nemlig gjøre som i sangen og spille i Bergen, Murmansk og Mo – på tre dager.

Og at regjeringa lister opp E6 i Namdalen som prioritert strekning, men at hvor mye penger de vil bruke, hvilke strekninger de vil bygge, og når det skal skje, er en godt bevart hemmelighet.

Namsos bys historielag planlegger nytt byvandringsopplegg Kulturhistorisk byvandring med en moderne vri Historielagets by- vandringer har trukket deltakere i hopetall. Nå tar Gunnar Hojem & co. ideen lenger og planlegger ei kultur- historisk trimløype rundt om i byen.