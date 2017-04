10. plass i VM-finalen

NA digitalt i påska - kun kr. 49,- Prøv NA digitalt i påska - kun kr. 49,-

VALMAMENCO: Namsosingen var fornøyd med kjøringa, men ikke poengsummen han fikk da han til slutt endte på en tiendeplass i finalen i junior-VM i slopestyle torsdag.

For etter et fall i siste hopp under det første runnet i finalen torsdag, måtte Sebastian Schjerve gjøre alt i siste run.

Der følte 17-åringen fra Namsos at det gikk veldig bra.

– Jeg trosset nervene og leverte et av mine beste runs noensinne, sier Schjerve.

Men dommeren i finalen var nok ikke helt enig. Han ga namsosingen 75 poeng, noe som til slutt holdt til en 10. plass.

– De fleste som var til stede skjønte ingenting da jeg fikk bare 75 poeng. Han som vant failet på første og andre run, men fikk 91 poeng. Alle ble overrasket da poengene ble utgitt, sier Schjerve, som legger til dette.

– Jeg er derfor meget fornøyd med runnet mitt i dag, men ikke poengsummen.