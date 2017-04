Her går tiuren til angrep på bilen

NAMSOS: Den profilerte rikspolitikeren fra Overhalla var på tur mot Namsos – sammen med sitt politiske følge – da de ble oppmerksom på at en bil sto i vegkanten med nødblinkersen på.

Ved sida av sto en hissig tiur, som slett ikke hadde planer om å la bilen slippe forbi.

– Vi kom kjørende mot Namsos etter et besøk i Ytre Namdal. Like over Vikan merket vi at en bil sto i vegkanten med nødblinkersen på, mens tiuren hakket på bilen, sier Geir Olav Knappe, som satt i bilen sammen med den profilerte partilederen.

– Trines mobil er lett tilgjengelig, og hun fikk filmet hendelsen. Det ble litt oppstandelse, humrer Knappe.

Aldri opplevd maken

– Men vent litt, så skal du få snakke med Trine sjøl, legger han til.

– He he, det var ganske artig. Det ble fliring i bilen vår, sier Skei Grande.

Da de så at sjåføren gikk ut av bilen, ropte hun: Du må ikke gå ut, du er modig!

Som medgir at hun aldri har opplevd maken til naturopplevelse fra bilsetet.

– Jeg har sett tiurleik før. Men jeg har ikke opplevd liknende på vegen. Det er offensivt for en liten fugl å angripe bilen, sier Trine og humrer.

– Hva tenkte du da?

– Jeg synes det er utrolig tøft når de små tør å utfordre de store. Det gjelder ikke å være feig.

– Det ble Davids kamp mot Goliat?

– Jeg digger David, svarer Skei Grande.

Etter hvert dannet det seg kø av biler som ventet på å slippe forbi skogsfuglen. Den hissige fuglen lot sinnet gå utover flere biler.

– Den angrep alle biler som kom i den kjøreretninga. I tur og orden, nei i tiur og orden, fortsetter hun.

Så gaupe i Vika

Som om det ikke var nok: Da følget nærmet seg Namsos, så de ei gaupe traske over jordet ved Vikatunnelen.

– Helt sykt. Det er første gang jeg ser det. Det ble bråstopp, og vi holdt på å kjøre av vegen. Den hadde det travelt, sier Geir Olav Knappe.

Trine Skei Grande følger opp:

– Vi har vært i Ytre Namdal i dag, og opplevd mye. Men alt dette skjedde i Namsos kommune. Jeg synes de kan regne seg som en villmarkskommune.