Pharmaq vant fram i Høyesterett om PD-vaksine

OVERHALLA: I 2014 forlenget Patentstyret et monopol selskapet MSD Animal Health hadde på vaksine mot virussykdommen pancreas disease (PD). Borgarting lagmannsrett avgjorde ved dom tidligere i år at monopolet måtte oppheves.

MSD anket avgjørelsen, men denne uka fikk Pharmaq medhold også i Høyesterett, som kom fram til at MSD ikke har noen juridisk rett til et slikt monopol.

Pharmaq har flere år vært forhindret fra å lansere sin egen PD-vaksine på grunn av patentet. I kjennelsen er basert blant annet på forskningsdata som slår fast at Pharmaqs vaksine har langt bedre effekt mot viruset SAV-3 enn det MSD har oppnådd.

– Denne avgjørelsen er ingen overraskelse, vi har alltid visste at vår vaksinen var har hatt signifikant bedre effekt mot PD hos laks i Norge. Vi er glade for at Høyesterett har bekreftet avgjørelsen fra lagmannsretten, uttaler administrerende direktør Morten Nordstad i Pharmaq til nettavisa iLaks.no.

Ifølge iLaks.no ble de første Pharmaq-vaksinene satt på smolt ved et settefiskanlegg i Rogaland denne uka.