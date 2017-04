Sikret seg kontrakter til 15,2 millioner

NAMSOS: – Steinkjer kommune skal bygge ut ganske kraftig. Vi har nå sikret oss kontrakter som går på utskifting av eksisterende ledningsanlegg i eksisterende boligområder ovenfor Steinkjersannan, sier Odd Erling Brøndbo.

I alt har firmaet, med kontorer i Overhalla, inngått to kontrakter med Steinkjer kommune og en med Statens Vegvesen.

– Kontrakten med Statens Vegvesen er av mindre størrelse. Det er en rammeavtale som går på eksempelvis bygging av busslommer, sier Brøndbo.

– Hva betyr dette for dere?

– Vi satser maksimalt på Steinkjer-området. Det skal brukes tre milliarder kroner der – og det er oppdrag å hente, sier Odd Erling Brøndbo som er åpen om hvorfor han tror at de fikk anbudet.

– Det var bare tre til fire prosent som skilte, men det er ikke til å legge skjul på at grunnen for at vi kom oss inn er at lokale firma har fullt opp, sier Brøndbo som skal ha oppstartsmøter med kommunen i mai.