Skal vise fram lokalt næringsliv

NAMSOS: – Dette er på en måte startskuddet på en landsomfattende kampanje, der vi prøver å synliggjøre flyplassene rundt omkring i Norge. Hovedmålet er å vise hvor viktig de er for både folk og lokalt næringsliv, sier Geir Tore Buvarp, lufthavnsjef på Namsos lufthavn.

Noe av bakgrunnen for kampanjen er at alle Avinors lufthavner skal være med og skape verdier med store prosjekter for norsk luftfart. Blant annet åpner både nye Oslo lufthavn og nye Flesland i Bergen i løpet av 2017.

– Dette gir ei god anledning til å vise fram og heie på dem Avinor er til for – alle personer og bedrifter som bidrar til norsk verdiskaping, sier Buvarp.

35 bedrifter med

Rundt 35 lokale bedrifter i og rundt Namsos har kastet seg på kampanjen, og mange var med på åpninga på Namsos lufthavn torsdag. Der var både varaordfører Amund Lein og Morten Stene i Namsos næringsforening for å si noen ord.

– Det går også an å laste ned appen – Made in Norway – og få mer info om både prosjektet og bedriftene. Det gleder oss å kunne vise dem fram til alle besøkende, og vi håper det er en fin arena for selskapene å vise seg fram på, sier Buvarp.

Viser fram norsk skaperkraft

Også på Rørvik lufthavn ble åpninga av kampanjen markert. Ordfører i Vikna, Amund Hellesø, var blant gjestene.

– Flyplassen er helt avgjørende for vår regions framtidige utvikling. Veksten i arbeidsplasser og den gode utviklinga innenfor havbruk, fiskeri og merkantile arbeidsplasser avhenger av et godt flytilbud. Et godt flytilbud er også viktig for å knytte vår region tettere sammen med resten nye Trøndelag, sier Hellesø.

På hver enkelt flyplass vises lokale verdiskapere fram. For å øke opplevelsen og effekten av kampanjen, er det også utviklet en utstillings-app som er basert på teknologien Augmented Reality (AR). Ved å laste ned appen Made in Norway og holde mobilen over et norgeskart-ikon utstilt på flyplassene, vil reisende få mulighet til å se og lese mer om alle registrerte bedrifter på sin mobil.