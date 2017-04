Utsetter studieoppstart i Namsos

NAMSOS: Det opplyser universitetet på sin nettside.

"Det utlyste studiet Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic, studiested Namsos, trekkes fra lokalt opptak for studieåret 2017/2018. Oppstart i Namsos utsettes til studieåret 2018/2019", melder universitetet.

Bachelor i prehospitalt arbeid, deltid, som er nett- og samlingsbasert med studiested Bodø, vil gå som utlyst fra høsten 2017.

Bakgrunnen for dette er en helhetlig vurdering av faglig kvalitet, økonomi, administrativ kapasitet samt planlegging av praksis høsten 2017.

­– Vi beklager at vi er nødt til å trekke dette studiet, men hensynet til kvaliteten vi leverer i vårt utdanningstilbud til studentene må alltid settes først. Vi beklager dette overfor studenter som allerede har søkt og overfor et engasjert fagmiljø som gledet seg til å gå i gang med et spennende nytt fagtilbud, og ser frem til å utlyse studiet på nytt for studieåret 2018/2019, sier dekan Trine Karlsen ved Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap til universitetets nettsted.

Hun opplyser at studentene som allerede har søkt denne utdanninga som førsteprioritet er varslet, og de som har studiet i Bodø som andreprioritet vil få dette som sin førsteprioritet. Søkere som ikke har flere prioriteter, får tilbud om å legge til studiested Bodø i sin søknad.