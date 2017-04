– Du tror ikke det skjer der du bor

STOCKHOLM: Bare knappe to måneder etter at han flyttet til Sverige, for å jobbe i firmaet Semper barnemat, rammet terroren den svenske hovedstaden.

Lastebilangrepet skjedde like før klokka14.53 fredag. Sjåføren meide ned flere mennesker i Drottninggatan, før han krasjet lastebilen inn i kjøpesenteret Åhléns City, hvor den tok fyr. Flere mennesker er drept og skadet.

Varslet på kontoret

– Hvor befant du deg da lastebilangrepet skjedde?

– Jeg var på jobb i firmaets hovedkontor i Sundbyberg – som er et lite stykke utenfor Stockholm. En halv times tid. Jeg fikk nyss i at det hadde skjedd noe da mine mange svenske kolleger begynte å få en del telefoner. Så gikk jeg inn på nyhetene og fikk se bilder av det som hadde skjedd, sier Lundseng.

– Hva tenkte du da?

– Du blir selvfølgelig sjokkert. Du sitter og kan ikke tro at det skjer der du selv er, svarer han.

– Det er ubehagelig nært. Selv om jeg ikke satt redd på kontoret da jeg hørte om det, blir du redd.

– Hva sier folk du har snakket med etter angrepet?

– De sitter med mange av de samme følelsene som meg; de er sjokkerte og tror ikke det kan skje der man selv bor. Selv om det er spekulert mye i media her om at det kom til å skje i Stockholm, sier Lundseng.

Rykter om skyting

Rett etter angrepet med lastebilen, verserte det flere rykter om blant annet skuddvekslinger.

– Jeg var redd for at det kunne være noe mer. For man vet dessverre aldri når sånne hendelser skjer. Det begynte å gå rykter om skyteepisoder blant annet ved sida av der jeg bor. Det var ikke hyggelig å høre om, medgir han.

– Hvordan merkes det at Stockholm har blitt utsatt for dette?

– Det merkes over alt. Kollektivtransporten ble veldig raskt stoppet. T-banen ble evakuert. Nå er det ikke mulig å reise kollektivt, sier han.

Sent fredag kveld er det stille i gatene i Stockholm, bortsett fra væpnet politi som patruljerer i sentrum.

En antatt gjerningsmann skal være pågrepet.

– Viktig å bevare roen

– Jeg tror det er viktig at folk i en slik situasjon bevarer roen.

– Hvordan tror du helga blir i Stockholm?

– Jeg er veldig opptatt av at selv om sånne hendelser skjer, skal det påvirke folk minst mulig. Men jeg tar mine forholdsregler. Som å unngå å reise kollektivt så langt det lar seg gjøre. Det kan være fornuftig, mener Lundseng.

– Så får vi se når ting har roet seg.

– Du lar deg ikke skremme bort fra Stockholm?

– Jeg kan absolutt ikke la meg skremme bort, selv om en bør ta forholdsregler de nærmeste dagene, sier Gravvik-mannen.