STOCKHOLM: – Helt surrealistisk, beskriver 24-åringen fra Botnan.

Han havnet midt i det som mistenkes å være et terrorangrep midt i Stockholm sentrum fredag ettermiddag.

Kjørte inn i folkemengde

Like før klokka 15.00 ble politiet i den svenske hovedstaden varslet om at en lastebil hadde kjørt inn i folkemengden i Drottninggatan. Lastebilen kjørte gjennom mengden og inn i kjøpesenteret Åhlèns City, der kjøretøyet begynte å brenne.

Politiet ba folk i nærheten om å «slippe alt og løpe». Panikken brøt løs.

– Jeg var på konferanse i Stockholm med mitt eget firma. Da siste foredrag var ferdig, skulle jeg gå tilbake til hotellet jeg bor på. Så skjedde dette, sier Tor Henrik Bruun.

Han befant seg bare fem minutters gåtur unna da det smalt.

– Jeg hørte plutselig bråk, det hørtes ut som «pang» og hyling. Jeg gikk mot lyden og så kaoset. Jeg fikk klar beskjed fra politiet om å ha meg unna, sier han, som der og da ikke visste hva som hadde skjedd.

– Jeg kom til stedet noen minutter etter at det skjedde. Men fikk ikke noen eksakt oversikt der og da. Da jeg var midt oppe i det, tenkte jeg ikke over det. Jeg fikk bare beskjed om å dra så langt bort som mulig.

Sprang mot hotellet

– Heldigvis sprang jeg mot hotellet og kom meg inn før det ble stengt. Først da jeg så nyhetene på hotellet, ble jeg klar over hva som hadde hendt. Da ble jeg skjelven og redd, sier Bruun, og fortsetter:

– Jeg har det fint, men er forvirra over situasjonen. Det har gått inn på meg.

– Du var ikke langt unna?

– Nei, jeg var søren meg ikke det. Det kunne skjedd hvem som helst. Det er hvem som er heldig og hvem som er uheldig, sier han ettertenksomt.

Minst tre mennesker er døde og flere er skadet etter udåden, som politiet mistenker å være terror.

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier alt tyder på at hendelsene i Stockholm er en terrorhandling.

Da NA snakket med Tor Henrik Bruun fredag kveld, oppholdt han seg på hotellet. Fra hotellrommet har han utsikt mot sentralstasjonen, der væpnet politi står vakt og ikke slipper noen inn.

– Jeg bor midt oppe i alt som skjer, rett ved sentralstasjonen – som bare er et kvartal unna der det skjedde. Det er veldig nært, medgir han.

Svensk politi betegnet det som utrygt å oppholde seg i Stockholm sentrum fredag kveld.

Må holde seg innendørs

Bruun og de andre gjestene har fått beskjed om å holde seg innendørs.

– Ingen får lov til å gå ut. Alt på hotellet er stengt. Alt i byen er stengt, sier han, og fortsetter:

– Hotellet mitt har tatt inn alle ansatte fra Åhlens i andre etasje. Det var butikken som ble påkjørt av lastebilen. De ansatte har blitt tatt godt vare på.

– Beskriv stemninga!

– Det er helt stille utenfor hotellrommet mitt nå. Det er ingen biler utenfor. De har stengt av strekninga.

– Selv er jeg på rommet mitt. Jeg er frustrert og lei av dagen. Nå går mine tanker til dem som har mistet sine kjære og til alle som er involvert i denne feige og forferdelige terroren.

– Mens jeg gikk til hotellet hvor konferansen skulle holdes i dag, tenkte jeg at Stockholm er en fantastisk vakker by og at det var så stille og fint. Kontrasten på veg tilbake var derfor stor, sier Tor Henrik Bruun.