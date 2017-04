Angrepet av tiur – igjen

NAMSOS: 22-åringen var på tur til besteforeldrene på Lund da han oppdaget at tiuren sto midt i vegbanen ved Vikan utafor Namsos.

– Da jeg så tiuren på vegen, bremset jeg opp, så jeg ikke skulle kjøre på den. Jeg gikk ut av bilen først, men da fløy den på meg. Jeg måtte springe et par runder rundt bilen, så den ikke fikk tak i meg. Deretter fortsatte den å renne inn i bilen, sier Mats Due Brattås etter den spinnville opplevelsen torsdag kveld.

Skyndte seg i bilen

– Hva tenkte du da den angrep?

– At jeg måtte komme meg i bilen fortest mulig, humrer han.

Mats er godt vant til skogsfugl – ettersom han har jaktet i mange år.

Her går tiuren til angrep på bilen Da Venstre-leder Trine Skei Grande oppdaget den illsinte tiuren gå til angrep på en bil, tok hun opp mobilen og filmet det spinnville opptrinnet.

– Tiur er en kjent fugl for meg. Og ja, jeg har skutt tiur.

– Kanskje den skulle ta hevn?

– He he, det spørs.

Ikke første gang

– Litt av en opplevelse?

– Ja, det er det. Jeg synes dette er bra artig. Men jeg har vært borti det før, sier han.

– Har du blitt angrepet av tiur tidligere?

– Ja, det var egentlig det samme som skjedde da også. Det begynner å bli noen år siden. Jeg satt i bilen og gikk ut. Den blir så «gælin» og prøver å ta deg. Jeg visste derfor hva jeg gikk til denne gangen. Men da som nå gikk det bra med både tiuren og meg, sier Mats.

Han vet ikke hvorfor den olmske tiuren angrep.

Men spekulerer på om storfuglen kan ha forvillet seg ut på vegen under tiurleik. Spillende storfugl kan være svært følsom for forstyrrelser under leiken, som starter nettopp i april i Norge.

Filmet av topp-politiker

Den elleville hendelsen på vegen fanget stor oppmerksomhet blant de andre bilistene – deriblant en svært profilert rikspolitiker.

Da Venstre-leder Trine Skei Grande oppdaget tiuren gå til angrep på bilen til Mats Due Brattås, tok hun opp mobilen og filmet.

Politikeren fra Overhalla var på tur mot Namsos – sammen med sitt politiske følge etter besøk i Ytre Namdal – da de ble oppmerksom på at en bil sto i vegkanten med nødblinkersen på.

Ved sida av sto en hissig tiur, som slett ikke hadde planer om å la bilen slippe forbi.

– He he, det var ganske artig. Det ble fliring i bilen vår, sier Skei Grande til NA.

Da hun så at Mats Due Brattås åpnet førerdøra og gikk ut av bilen, ropte hun spontant: Du må ikke gå ut!

Skei Grande medgir at hun aldri har opplevd maken til naturopplevelse fra bilsetet.

– Jeg har sett tiurleik før. Men jeg har ikke opplevd liknende på vegen. Det er offensivt for en liten fugl å angripe bilen, sier Trine og humrer.

– Hva tenkte du da?

– Jeg synes det er utrolig tøft når de små tør å utfordre de store. Det gjelder ikke å være feig.

– Det ble Davids kamp mot Goliat?

– Ja, og jeg digger David, svarer Skei Grande.

– I t(i)ur og orden

Etter hvert dannet det seg kø av biler som ventet på å slippe forbi skogsfuglen.

Tiuren lot følelsene få fritt utløp på flere biler.

– Den angrep alle biler som kom i den kjøreretninga. I tur og orden, nei, i tiur og orden, fortsetter hun flirende.

Hovedpersonen på to bein har sett selv videoen – og han smiler av det hele.

– Jeg regnet med at det hele ble filmet, for det var flere som fikk med seg hva som skjedde. Det var flere som sto med telefonen ut ruta. Men det er ikke farlig, dette er bare artig, sier Mats Due Brattås.