Jomarennet for 40. gang på skjærtorsdag

RØYRVIK: – Det er faktisk 40. gang rennet blir arrangert. Ei lita markering blir det av jubileet, på den måten at vi trekker fem gavekort pålydende 1.000 kroner blant alle startende, sier rennleder Hans Oskar Devik.

Superfornøyd

Jomarennet hadde jevn og god deltakelse i mange år, før man plutselig fikk en skikkelig oppsving for et par år siden.

– Da passerte vi godt over 200, og i fjor var det nærmere 250. Det var vi superfornøyd med, sier rennlederen.

Oppildnet av den økende deltakelsen, samt at det er meldt strålende forhold torsdag, har arrangørene tro på meget god deltakelse også i år.

– Vi har et håp om å passere 250. Det ville vært knall, og det er moro at vi har et turrenn i Røyrvik som samler så mange deltakere.

Han ser at deltakerne kommer fra mange steder.

– Hyttefolket har oppdaget rennet som et godt tilbud når de er her, og folk som både bor i Røyrvik eller er fra bygda men bor andre steder, er veldig dyktige til å delta. Det er mange som kommer heim nettopp for å få gå Jomarennet, så det betyr nok en del for mange, sier han.

Lett løype

Devik tror ei lettgått løype er en av årsakene til at rennet er så populært.

– Løypa er GPS-målt til å være ca. 16 km og må sies å være ganske lett og familievennlig. I år har vi også fått opp en matstasjon undervegs. Det kan være en fin motivasjonsfaktor spesielt for de yngre.

– Påmelding?

– Den skjer ved start, så det er vanskelig på forhånd å si hvor mange som kommer, sier han.

Det er klasser både med og uten tidtaking. Sindre Finne og Torstein Østnor har vunnet de to siste årene.

– Det er moro at det kommer noen raske løpere til start. Skiløperne ønsker jo gode forhold, og her i Røyrvik har vi i alle fall nok snø. Og med været som er meldt skjærtorsdag, tror vi det skal bli en veldig flott skidag, sier Hans Oskar Devik.