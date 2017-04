Lastebil kjørte inn i folkemengde i Stockholm

STOCKHOLM: En lastebil har kjørt rett inn i en folkemengde i Drottninggatan i Stockholm.

Ifølge svenske medier skal det være flere døde og et stort antall skadde.

Sveriges Radio melder om fem døde. Men politiet har ikke bekreftet noe.

– Bilen har blitt stjålet i forbindelse med en resttaurantleveranse. Føreren holdt på å laste av og da ble den stjålet, sier Mårten Lyth til Aftonbladet.

Statsminister Stefan Löfven sier i et intervju at Sverige er angrepet. Han mener at alt tyder på at det er snakk om en terrorhandling.