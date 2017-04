Nå skal Ulsund & Lindseth spille på lag med RBK

NAMSOS: Byggmestrene Ulsund & Lindseth AS har sammen med seks andre Boligpartner-kontorer i Trøndelag inngått en partneravtale med Rosenborg.

– Rosenborg er en sterk merkevare som dekker hele Trøndelagsregionen. Klubben er meget populær og betyr mye også i vårt lokalmiljø, og vi er stolte over å bli en av sponsorene til klubben, sier Kurt Even Lindseth, daglig leder i Byggmestrene Ulsund & Lindseth AS.

Avtalen innebærer byggmestrene som har kontor i Namsos trer inn som en såkalt forretningspartner Dette er det nest øverste sponsornivået i klubben. I avtalen ligger det blant annet både stadionprofilering på Lerkendal og lokale markedselementer.

– Vi håper å kunne bruke avtalen til noe positivt her i lokalmiljøet også. I tillegg håper vi at den bidrar til å skape enda større synlighet rundt oss og til at vi kan komme i kontakt med folk som har interessante tomteområder de ønsker å utvikle, sier Lindseth.