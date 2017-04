- Ungdom spilte for høy musikk

Rundt 23.30 torsdag kveld fikk politiet inn en melding om festbråk i Grong. Da de kom til stedet viste det seg at det var en gjeng med 17- og 18-åringer som holdt fest.

Politiet ba dem om å dempe seg, før de en time senere kjørte forbi igjen for å lytte.

- Da var det ikke noe støy lenger, så jeg tror nok de dempet seg, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Jan Tore Tiltnes.

Skyer og vind

Det meldes om skyer og noe regn i Namdalen i dag. De fleste steder vil temperaturen ligge på opp mot fire plussgrader, mens på Lierne meldes det om minusgrader.

- Skiftende bris, på kysten frisk bris omkring nord. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, enkelte sluddbyger eller snøbyger i indre og høyere strøk, skriver Yr i sitt tekstvarsel.

Fikk oppholdstillatelse

I dagens papirutgave av Namdalsavisa kan du lese om følgende saker:

Livet smiler for Jehad: Etter 19 måneder med uvisshet har Jehad fått oppholdstillatelse. Men han må flytte fra Namsos.

– Skremmende og vanvittig: Tre kontroller på to uker på Lauvhammeren: 29 forenkla forelegg og to beslaglagte førerkort

Nesten klart for nye Landbruksdaga på Høylandet: For dem som liker store maskiner, eller for dem som bare vil ha en trivelig dag, er det bare å sette siste helga i april. Da blir det Landbruksdaga på Høylandet.