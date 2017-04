Ny pris til Sparrok

VILNIUS: Denne uka mottok hun prisen for beste skuespiller for hovedrollen i «Sameblod» på Vilnius internasjonale filmfestival, som ble arrangert for 22. gang. I 2016 besøkte nesten 113.000 mennesker festivalen – et imponerende antall i et land med mindre enn tre millioner innbyggere.

Det er ikke første gang Sparrok mottar heder og ære for sin innsats i filmen, som er sett av over 100.000 kinogjengere i Sverige.

I november vant hun pris som Hollywood-stjerner har fått før da hun ble kåret til beste skuespillerinne under Tokyo International Film Festival (TIFF).

TIFF regnes som en av verdens største og mest anerkjente filmfestivaler, og har vært arrangert siden 1985.

Handlinga i «Sameblod» er lagt til 1930-tallet, ei tid hvor mange samer ble utsatt for grusomme overgrep. Sparroks innsats som den unge samejenta Elle Marja har gjort inntrykk på mange.

«Et blikk på henne, og hun eksisterer umiddelbart og fanger vår oppmerksomhet. Vi vil aldri glemme henne, hun er så naturlig. Gjennom henne, overvinner karakteren den uforståelige rasismen», sa jurypresident Jean-Jacques Beineix i Tokyo.

– Jeg begynte nesten å gråte på scenen da det ble annonsert at Lene vant. Det er hennes første film, sa filmens regissør Amanda Kernell etter hederen i Tokyo.

Det er ikke bare Sparroks arbeid alene som har gjort seg bemerket i filmverdenen.

«Sameblod» fikk i februar prisen for beste nordiske film, inkludert en premiepott på én million kroner, på Göteborg Film Festival.

Filmen har også vunnet priser på filmfestivalen i Venezia, og blitt vist på Sundance i USA.

Amerikanske Variety beskriver henne som et «stødig, intelligent og ungt talent».

I filmen spiller både Lene Cecilia og lillesøsteren Mia sentrale roller.