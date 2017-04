Melkebil i grøfta i Namdalseid: - Vegen er stengt

Like før klokka 13.00 skriver Statens vegvesen på Twitter at fylkesveg 17 ved Korsen, strekningen Asphaugen-Namsos, er stengt på grunn av bilberging.

Ei halvtime senere skriver politiet på Twitter at det ikke skal være snakk om noen personskade og at de er på vei for å gjøre en undersøkelse.

- Ulykken skal ha skjedd tidlig søndag morgen. Fører var uskadd.

- Nord-Trøndelag Bilhjelp foretar berging av melkebilen som ligger på siden i grøfta, oppdaterer politiet.