Ubuden gjest havnet i klammeri med politiet

Klokka 00.27 mottok politiet en melding fra noen som hadde ubuden en gjest på besøk i Namsos. Politiet dro derfor til en sentrumsnær adresse, hvor de skal ha møtt en mann som ikke var villig til å forlate stedet.

Mannen, som var i 50-åra og bosatt i Namsos skal ha havnet i klammeri med politiet og det oppstod et basketak før han ble tatt med ut og satt i håndjern.

Videre gikk reisen til legevakta for en rutinekontroll, før kvelden endte i arresten.

- Vi gjør en legesjekk på alle som blir satt i fyllearresten, for å sjekke at det ikke er noe med helsetilstanden som tilsier at de ikke kan sitte i arrest, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Dag Hjulstad.

Festbråk i Namsos

Tidligere på kvelden fikk politiet inn to meldinger om festbråk i Namsos.

Allerede klokka 22.08 fikk politiet inn den første meldingen. Dermed dro de til stedet og fikk dempet støyen.

- Det er ikke vanlig at folk melder om støy så tidlig, men om det blir riktig ille kan det hende at de sier i fra, forklarer Hjulstad.

23.40 kom den andre meldingen. Da politiet kom til stedet viste det seg at det var en ung mann under 20 år som bodde der og hadde hjemmefest.

- Festen ble avsluttet av politiet, opplyser Hjulstad.

