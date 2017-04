LEKA: Formannskapet i Leka innstiller overfor kommunestyret på at kommunen refunderer et utlegg på 17.600 kroner som Leka kirkelige fellesråd har betalt for leie av minigraver til graving på kirkegården.

Regninga gjelder arbeid som ble utført i 2016. Fram til i fjor tok Leka kommune hånd om regnskapsførselen for fellesrådet, men det samarbeidet er nå avsluttet på grunn av manglende kapasitet hos kommunen.

Nå må fellesrådet benytte et regnskapskontor.