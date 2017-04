Kreativ frakt av bobil

NAMSSKOGAN: En BMW personbil fraktet en bobil lastet på en biltilhenger, noe som sjokkerte medtrafikkanter og førte til kontakt med politiet.

Operasjonsleder for politiet i Trøndelag, Rune Reinsborg, bekrefter at politiet mottok tips om den tungt lastede hengeren.

– Det gjorde vi, og vi fikk etter hvert kontakt med føreren av ekvipasjen. Han ble bedt om å kjøre inn til en veiestasjon langs vegen, og det ble etter hvert klart at han kjørte med overlast, sier Reinsborg til Trønder-Avisa.

Politiet var ikke i fysisk kontakt med føreren.

Tilhengeren, som er laget for å transportere biler, har en registrert vektgrense på 2.700 kilo ifølge Reinsborg.

Etter veiing ble det konstatert at hengeren hadde overlast på et par hundre kilo og at bilen trakk tyngre last enn lovlig.

Politiet har ikke opprettet sak på forholdet da føreren rettet seg etter politiets pålegg og stoppet kjøringen.