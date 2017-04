Ner-Bangsund tørrlagt

BANGSUND: – Bruddet ble oppdaget på morgenen/formiddagen i dag og ved 10-tida hadde vi lokalisert det, men vi kommer ikke til for å reparere før senere i ettermiddag, sier arbeidsleder Kjetil Osen ved Namsos bydrift.

Det er hovedvannledninga til området Kjeldavegen, Einarmovegen, Nybrottsvegen og Klempanvegen, samt deler av Vikanvegen som har røket.

– Selve bruddet er rett ved renseanlegget på Bangsund, noe som er det laveste punktet på ledninga, forklarer Osen.

Og der ligger hunden begravd, eller rettere sagt, oversvømt.

– Når det først skulle skje et brudd, var det maksimal uflaks at det skjedde mens vi har svært høy flo. Det gjør at vi ikke kommer til for å starte reparasjonen før sjøen har gått ned, sier Osen.

Nore som først vil skje noen timer utpå ettermiddagen.

– Når er dere i gang?

– Vi håper å kunne komme i gang med gravinga igjen omkring klokka 15.00, sier Osen.

– Blir det vann i krana i kveld?

– Helt sikkert, bare vi kommer til bruddet skal det gå greit å få det fikset, så i løpet av ettermiddagen/tidlig kveld bør det være i orden, mener han.

Det er kjørt ut en tankvogn med drikkevann slik at folk kan hente vann om de har behov. Tanken er plassert ved renseanlegget.

– Er det noe spesielt å ta hensyn til når dere skru på vannet igjen?

– Folk kan nok oppleve at vannet vil være brunt i en periode, men det forsvinner ved tapping, sier Osen.