Nye regler for uteservering i Namsos

NAMSOS: Rådmannen ønsker å innføre regler for uteservering i Namsos og anbefaler at utvalget for plan, byggesak og teknisk drift vedtar flere regler som skal regulere etablering av serveringssteder på fortau.

Det foreslås at det kan åpnes for uteservering fra 1. mai til 1. september og at kommunen kan gi godkjenning for en sesong av gangen.

Det kreves også at serveringsområdene atskilles med et rekkverk og at det må være ei sone på minst to meter til fri ferdsel.

Det vil bli krevd leie av gategrunn.