SKOROVATN: – Her er det nesten som i gode, gamle dager. Det er fullt av folk og kjempefine forhold for skiturer. Vi har i samarbeid med med Skorovas IL leid inn ei tråkkemaskin som sikrer løyper både mot Skorovasklumpen og sørøstover. Vi må jo vise folk hvor flotte turområder som finnes med utgangspunkt fra sentrum i Skorovatn, reklamerer Knut Berger i Namdal Bruk.

– Dere har nok snø?

– Ja, ja – her vil det være fantastiske muligheter for ski framover. Sesongen er langt nær på hell – her er vi sikret skiføre til ut i mai. Og onsdag meldes det om blank sol, skinner Berger.

Prognosen støttes av Tone Christin Taule, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Bergen.

– Det blir bedring i Namdalen fra onsdag, med vind fra øst og muligheter for opphold og perioder med sol. Torsdag ser det ut til å bli skiftende bris, men litt av det samme som onsdag. Det blir muligheter for litt sol, men på kysten og i ytre deler kan det komme litt sludd og regn. Denne værtypen trekker inn over fylket på fredag og kan gi litt snø i fjellområdene, sier Taule.

– Hvordan er de videre utsiktene for påskehelga?

– Prognosene for lørdag ligner litt på onsdag, med østlig liten bris og perioder med sol. Det kan etter hvert bli opp mot liten kuling på kysten, forklarer meteorologen.

Den som ønsker seg en skitur i løpet av høytida, må trekke litt opp i høyden i indre Namdal. Der meldes det også stabilt med kuldegrader.

I lavlandet og langs kysten er det ventet plussgrader.

Men uansett hvor påska måtte tilbringes i vårt distrikt; noe sol blir det heldigvis.