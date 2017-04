Eksplosjon utenfor fotballbuss

DORTMUND: Fotballspilleren Marc Bartra skal ha blitt skadet og er på sykehus, etter en eksplosjon ved bussen til Borussia Dortmund i Dortmund i kveld, skriver Adresseavisen.

Klubben bekrefter at bussen er blitt skadet på flere steder og at flere vindusruter er blitt knust. Politiet er på plass med store styrker, melder avisen Bild .

Ifølge avisen var sprengladningene plassert i en hekk på bussens høyre side og flere ruter på bussen ble knust.

Avisen Süddeutsche Zeitung skriver at spilleren ble skadet i en hånd, men at det fortsatt er uklart hvor store skader det er snakk om. Klubben selv har også bekreftet at det er Marc Bartra som er blitt lettere skadet.

Etter planen skulle Dortmund spille Champions League-kvartfinale mot Monaco tirsdag kveld. Hendelsen skjedde i bydelen Höchsten i Dortmund, like etter at bussen hadde kjørt fra hotellet hvor laget var samlet. Stedet ligger ti kilometer unna stadion hvor kampen skulle spilles.

På grunn av hendelsen er kampen nå utsatt til onsdag kveld.