Fraktet bobil ulovlig med kjøretøy som manglet det meste

NAMSOS: En medtrafikant ringte politiet mandag da han observerte en personbil som fraktet en bobil med en vanlig bilhenger. Politiet ila sjåføren kjøreforbud etter å ha avdekket overvekt.

Kreativ frakt av bobil Flere reagerte på et uvanlig syn langs E6 ved Namsskogan mandag.

- Vi ringte sjåføren og ga ham kjøreforbud i går. Vekta på lasten hans var langt over det tillatte, forteller operasjonsleder Bård Krogstad til Adresseavisen.

Tirsdag formiddag prøvde sjåføren seg igjen med en ny bil, men ble stoppet igjen.

- Vi fikk nye meldinger om ekvipasjen fra E6 på Snåsaheia. Vi ventet på han like nord for Steinkjer, der vi stoppet ham. Vi tilkalte også Biltilsynet. Lasten var 1.300 kilo over det bilen hadde lov til å trekke. Bilen han brukte i dag manglet i tillegg både EU-godkjenning, forsikring og omregistreringsavgift. Vi kan vel si det sånn at han ikke hadde lært så mye av praten vi hadde med han i går, sier Krogstad til avisa.

Bilen ble avskiltet og politiet oppretter straffesak mot bilisten.