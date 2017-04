Husk å vaske vinterdekkene

Mange er i gang med dekkskifte, eller planlegger å legge om snart. Husk å rengjøre vinterdekkene godt før de settes til lagring, minner forsikringsselskapet If om.

– Hvis dekkene ikke får en grundig vask, kan både friksjonsevnen til dekket og mykheten til gummien bli unødvendig svekket, sier teknisk sjef Vidar Brustad i If.

Skylling viktig

– Få bort asfalt, salt og kjemikalier som har festet seg på dekket og felgen. Det finnes spesialbørster for dette, men du kommer langt med en gammel oppvaskbørste. Mange bruker oppvaskmiddel for å gjøre jobben. Du får også egnede vaskemidler på bensinstasjonen eller hos bilrekvisitabutikken, sier han.

Brustad peker på at felgene lett korroderer, så det er viktig å få renset og tørket disse godt.

Det er viktig å skylle bort alle rester av såpe og sterke avfettingmidler som mange bruker på felgene.

Bruk masse rent vann, hvis ikke blir du ikke kvitt alle kjemikaliene. Da vil de tære på felg og gummi gjennom flere måneder. Hvis du bruker høyttrykksspyler, hold litt avstand – og aldri fullt trykk.

– Dekkene er ikke laget for å tåle høytrykkspyler på kort hold, understreker Brustad.

Bileksperten i If anbefaler at dekk lagres mørkt, tørt og kjølig. Hvis de blir utsatt for sollys, vil det framskynde aldringen av dekket. Det beste er å lagre dem på felg, hengende. De kan også stables liggende hvis de er på felg.

– Ta dekkpraten

– Dekkvask er jo en jobb det er mulig å sette ut til tweens og tenåringer som ønsker å tjene noen kroner. Jeg tipper at det går an å bli enige om en pris begge parter er godt fornøyd med, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Han mener det å involvere den yngre garde i dekkskiftet gir en anledning til å få en fin samtale om trafikksikkerhet.

– Med 10-11-åringen går det for eksempel an å snakke om hva som er forskjellene på sommerdekk og vinterdekk og hvorfor man må skifte mellom sesongene. Hos eldre tenåringer, som snart kanskje skal øvelseskjøre, kan litt mer avanserte temaer passe. Bremselengder, vannplaning og ulike egenskaper mellom piggfrie dekk og piggdekk kan være noe å prate om, foreslår han.