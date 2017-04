Solvik-Olsen til Rørvik

NAMSOS: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Tom Cato Karlsen tar 17. april fatt på en lufthavnturné på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Ministeren fra Frp er i Trøndelag 18. og 19. april. I all hovedsak er det Trondheim lufthavn Værnes som får besøk, mens det er satt av ei time tirsdag kveld på Rørvik lufthavn.

Her blir det et felles opplegg for lufthavnene i Namsos og Rørvik der Solvik-Olsen møter begge lufthavnsjefer og respektive ordførere.

På Værnes skal samferdselsministeren bla. få en orientering og omvisning på flyplassen og se på Forsvarets aktiviteter.