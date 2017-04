TNT til Steinkjerfestivalen

NAMSOS: TNT har vært trofast mot fansen i mange år og har hatt mange følgere. Nå er de på veien med "TNT’s ‘Tell No Tales - 30 Year Anniversary Tour"’ som har vært den reneste parademasjen for TNT, og gitt bandet et skikkelig comeback som band, ifølge festivalsjef Svein Bjørge.

"Tell No Tales" er norsk musikkhistorie, og albumet som gav bandet et stort internasjonalt gjennombrudd og karriere.

Turneen har selvsagt fokus på å feire det legendariske albumet, men består også av et ‘Best of ‘- sett.

Bandet spiller i Rismelen lørdag kveld under festivalen.