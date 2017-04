Visste du at Japans største popgruppe består av 89 medlemmer?

NAMSOS: For å feire at det nærmer seg premiere på spørreprogrammet QI (Quite Interesting), har BBC Brit samlet 43 quite interesting facts fra panelshowet. Presenterer du disse for familiemedlemmene i påsken, blir du garantert kongen av trivia.

QI returnerer på BBC Brit med Stephen Frys etterfølger, nemlig danskfødte Sandi Toksvig. Hun gir det populære panelprogrammet et preg av sin egen sjarme og humor. Sesong 15 av spørrekonkurransen er full av fakta om temaer som starter med bokstaven N. I ventetida fram til 14. mai kan du kose deg med et utvalg av ganske interessante fakta fra spørreprogrammet.

Visste du at…?