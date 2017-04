Fant død mann i bekken

OVERHALLA: Politiet rykket ut da meldinga om den døde mannen som lå i bekken kom klokka 13.06. Det var Øyvind Sellæg som fant mannen. Han har hytte i området og gikk en tur i nærområdet med sin sønn da han fant ham.

- Jeg så ham sist på tirsdag, da vi var oppe i hytta med proviant. Da satt han på steinhaugen ved bekken. Det virket på meg som om han holdt på med noe arbeid, sier Sellæg.

Onsdag kveld kom han sammen med familien for å feire påske på hytta.

- I dag tenkte jeg at jeg skulle gå ned til bekken for å se hvordan det gikk med prosjektet hans. Da så jeg at han lå i bekken. Jeg antar at han har snublet og falt, sier Sellæg som skyndte seg opp til hytta for å ringe 112.

- Det var et sjokk å finne ham slik, sier Øyvind Sellæg som kjente til mannen. Han gikk selv opp til vegkrysset for å møte politiet og dirigere dem til rett sted.

Politiet rykket ut til Grytøya da de fikk melding om dødsfallet skjærtorsdag.

Operasjonsleder Lars Letnes hos Politiet i Trøndelag sier at politiet jobber ut fra teorien om at dødsfallet er en ulykkeshendelse.

- Vi vet ikke hva som har skjedd forut for dødsfallet, sier Letnes som torsdag ettermiddag jobbet med å varsle mannens nærmeste pårørende.

Innsatsleder Ola Breistrand og politibetjent Tor Ivar Grønbech fra Politiet i Namsos og Fosnes var torsdag ettermiddag på Grytøra og arbeidet med å undersøke ulykkesstedet.