Løyperekord i Jomarennet

RØYRVIK: Jan Olav Smalås IL ble vinner av konkurranseløperne med en ny bestetid på alle de årene rennet er arrangert. Smalås tok seg gjennom løypa på imponerende 43,45 og var godt fornøyd etter rennet:

- Det var et kjempeføre med god glid. Jeg og Mats Tranås lå alene i tet lenge, helt til han brakk staven. Da gikk jeg resten av løpet alene. Ellers var det harde spor og svingene kom fortere enn vanlig, sier Smalås med et smil etter et godt gjennomført skirenn.

Det ble dobbelt Spillum, da Andreas Vannebo tok andreplassen, 1,15 minutter bak Smalås. På tredjeplass kom Rune Nyvik, 10 sekunder bak Vannebo.

Blant damene var det også spillumsinger i toppen. Hild Sissel Vannebo vant, fire minutter foran Heidi Hestmark.