Havnet ti meter unna vegen med to unger i baksetet

NAMSSKOGAN: En enslig bil har kjørt av vegen på E6 i Namsskogan. Det er trolig ikke snakk om personskade, skrev politiet i Nord-Trøndelag på Twitter klokka 10.36 fredag formiddag.

Politiet fikk først meldingen klokka 10.15, og brannvesen og ambulansepersonell har vært til stede.

– Alle har vært godt sikret og framstår uskadd, sier operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

– Kvinnen fortalte at hun hadde kommet for langt ut på kanten og at hun ikke klarte å hente seg inn igjen. Snø og is utafor vegen gjorde at hun føyk et stykke bortover. Det meldes også om en del skader på fronten av bilen, sier Letnes.