Politiet mistenker ingenting kriminelt etter dødsfall

OVERHALLA: Politiet rykket ut til Grytøya da de fikk melding om dødsfallet skjærtorsdag.

Operasjonsleder Lars Letnes hos Politiet i Trøndelag uttalte samme dag at politiet jobber ut fra teorien om at dødsfallet er en ulykkeshendelse.

- Vi vet ikke hva som har skjedd forut for dødsfallet, sier Letnes som torsdag ettermiddag jobbet med å varsle mannens nærmeste pårørende.

Fredag opplyser Letnes at det liket ikke vil bli obdusert, og at det ikke har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet. Politiet opplyser også at det foreløpig er litt uklart hva som har skjedd.