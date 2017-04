Brann i campingvogn i Namdalseid

NAMDALSEID: Det brenner i ei campingvogn på Holmseth camping i Namdalseid. Nødetatene rykker ut. Det skal ikke være snakk om personskade knyttet til brannen, melder politiet på Twitter like før klokka 11 lørdag formiddag.

En halvtime senere skriver politiet at det er kontroll på stedet, og at det tyder på at brannen har startet bak et kjøleskap i vognen.

– Det var aldrifare for spredning, og campingvogna er ikke utbrent. Flammene ble kvalt ganske tidlig. Det eldre ekteparet som var i campingvogna vil bli avhørt, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt.