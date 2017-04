Kjørte inn i veranda – politiet mistenker promille

Klokka 02.52 fikk politiet meldinga, og rykket ut til stedet. Det viste seg at bilen hadde kjørt av vegen, over ei plen, og inn i en veranda på et bolighus. Det var to personer i bilen da utforkjøringa skjedde, og politiet mistenker sjåføren for promillekjøring.

– Sjåføren og passasjeren, som er to gutter i slutten av tenåra, ble kjørt til sykehuset for sjekk og framsto som uskadd. Politiet oppretter sak, sier operasjonsleder Johnny Olsen i Trøndelag politidistrikt.

På Kolvereid måtte vaktene på et utested stri med en vanskelig gjest. Politiet fikk først melding om personen like før midnatt, og etter gjentatte meldinger rykket politiet ut for å hente mannen i 20-åra.

– Han var full og kranglete, og kom stadig tilbake til utestedet, selv om han ble bedt om å dra. Det endte i at politiet kjørte han heim, og han vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse. sier Olsen.