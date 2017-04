Strålende værutsikter i Namdalen

NAMSOS: Det var i utgangspunktet meldt fint vær i påska for Namdalen. Nå ser det imidlertid ut til at det kan bli enda litt bedre. For det melder sol og skyfri himmel flere steder, med behagelige temperaturer.

Slik blir påskeværet Et kjapt søk på yr.no viser at namdalinger kan håpe på sol fra onsdag og ut hele påska – selv om meteorologen er litt mer måteholden i sin melding.

Både påskeaften og 1. påskedag skal det ifølge Yr.no sitt værvarsel bli blank sol i Namsos, så vel som i Overhalla og i Grong. Temperaturene vil variere fra minus fem grader til tre pluss. På Bjørgan vil det lørdag bli sol, blå himmel og temperaturer på rundt minus fem. Vindstyrken vil ligge på en laber bris.

Søndag vil det bli like fint på himmelen, men noe kaldere i lufta i Bjørgan. Temperaturen vil ligge helt nede på tolv minus fra morgenen av, før det blir en god del mildere i løpet av dagen. Mandag kan det bli noe overskyet, men sola vil titte fram med jevne mellomrom.

Holand vil også få godt vær. Selv om ikke Yr.no melder blank sol resten av påska, vil været holde seg stabilt og sola vil stort sett bli å se på himmelen. Temperaturen vil variere fra minus ni til minus tre. Yr melder sol og skyfri himmel resten av påska i Røyrvik, og her vil det bli omtrent samme temperaturer som i Holand.

Er du en av de som tilbringer påska ved kysten? Da kan værvarselet fortelle deg at det blir strålende sol på Namdalskysten både lørdag og søndag med temperaturer rundt null. Her vil det heller ikke bli noe særlig vind, da det meldes om en laber bris på Rørvik. Varselet gjelder for hele Namdalskysten. Fra Leka til Flatanger.

Dermed skal alt nå ligge til rette for ei flott påske uansett hvor du befinner deg i Namdalen. Merk gjerne ditt instagram-bilde med #naklikk.