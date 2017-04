Selger hundesenteret for å satse på film

FJÆR: Børre Aasbø har fått lånt seg en stor gravemaskin for dagen. For det er mye som skal gjøres på det nye bostedet hans, som ligger bare noen hundre meter unna Midt Norsk Hundesenter som han startet opp med kona Therese i 1998. Nå kaster de inn håndkleet.

– Rart. Det er vel det mest beskrivende ordet, sier Børre mens han slenger seg i bilen til for å kjøre til kennelen.

– Det blir jo like ved. Samtidig er det ganske langt å kjøre dit, siden vi må rundt hele Fjær-bukta her, sier han mens han vifter med hendene.

Håper på kenneldrift

Børre håper at noen kjøper stedet, og vil drive kennel.

– Det er et marked for det. Helt klart. Det er ikke uten grunn at jeg har klart å holdt på i nesten 20 år. Jeg har veldig lyst til at de som kjøper skal drive kennelen videre, sier 45-åringen, som kan fortelle at folk er nysgjerrige på hundesenteret, som inkluderer ressurssenter, bolighus og kennel.

– Første dagen var det 4000 som klikket seg inn på prospektet, sier han.

Satser på film

Så, hvorfor selger han kennelen? Hovedgrunnen er at Børre ønsker å satse hundre prosent på film. Siden 2012 har han laget naturfilmer, som har blitt sendt på NRK. Blant annet har han laget en dokumentarfilm om sørsamene og reindriftsnæringa for statskanalen.

Nå har han fulgt to brødre fra Fosenhalvøya gjennom ett år, og den skal han nå klippe sammen til en fullengder. Det er et prosjekt han har god tro på.

– Det føles ut som jeg gir meg med et livsverk, for å starte på et nytt. Det er en tid for alt, sier han mens han tusler på den store gårdsplassen.

Børre innrømmer at det allerede er uvant.

– Altså. Det blir en livsstil. Hundekennelen har vært livet til meg og Therese, sier han.

– Hvordan føles det at du ikke skal passe fullt av hunder i år?

– For å være ærlig er det veldig uvant.

– Det blir en livsstil

– Hva vil du si til de som eventuelt vil ta over kennelen?

– At det er et fantastisk liv. Men at det er mer enn livsstil enn en jobb. Du må gjøre dette hundre prosent, og det er derfor jeg valgte å slutte også. Jeg så at filminga tok for mye tid.

– Men at det er et marked for en hundekennel i Namsos. Det er det absolutt ingen vil om, avslutter Aasbø.