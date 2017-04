Herlige dager i fjellet – på både ski og skuter

LIERNE: – Det er vel vanskelig å få det bedre enn dette. Sol og skyfri himmel på påskefjellet, sier Karen Marie Bruce som bød på bålstekte pannekaker ved Snellsteinvatnet i Nordli i påska.

På en odde i le for vinden sto det et titalls snøskutere. Og ut på isen med ei pilkestang i hånda – eller inne på land med en kaffekopp – satt rundt 25 påskeglade mennesker i alle aldre. De fleste fra Lierne, men det var også med noen tilreisende venner og bekjente.

Fjellet for flere

– De nye snøskuterløypene har åpnet opp fjellet for veldig mange. På Snellsteinvatnet hadde det kanskje vært et par skiløper ettersom det ikke er så bratt opp hit. Men langt fra så mange mennesker som nå, sier Thomas Storaunet.

Han er libygg så god som noen, men bor i Namsos.

– Det første jeg gjorde når vi flyttet til Namsos var å kjøpe båt. Og den brukes en del. Men det å komme heim til Lierne i påska og ta snøskuteren opp i en av løypene er spesielt, og veldig verdifullt for hele familien, sier han.

Med på laget var også minstemann. Magnus Wiik Storaunet på 21 måneder.

Dette er gutten sin andre fjellpåske – og det er tydelig at han trives godt.

– Magnus blir nok litt miljøpåvirket, men det finnes verre ting enn fjell, snø og skuter å bli påvirket av, sier Thomas.

Lengst i vest

Løypa fra Ågård ved Skjelbredvatnet og opp til Kviltjønna er den løypa som går lengst vestover i Lierne.

– Når vi står på Kviltjønna er det bare noen meter over til grensa mot Skorovatn, og rett sørover er det ikke lang før vi ser ned i Sandøldalen. Veldig mange kjører snøskuter opp til Kviltjønna, og deretter tar de på seg skiene og drar videre innover fjellet, sier Storaunet.

Løypetraseen opp til Kviltjønna har også tydelige tegn på skispor.

– Det er overdrevet at det skal være en konflikt mellom de som går på ski og de som foretrekker snøskuter. For det første er det enorme områder det ikke kjøres skuter, og for det andre er det ingen problem at begge parter bruker de samme løypene, sier han.

Lek og moro

I en bakke ved Snellsteinvatnet er det tett i tett med spor etter leik og moro. Spor etter snøbrett, ski og akebrett dekker en stor del av fjellskråninga ned mot vatnet.

– De yngste av oss er ivrige i bakken. Og det er ganske imponerende at enkelte orker å gå helt opp til toppen av fjellet der borte for å stå på brett ned igjen. Og de gjør det runde på runde, sier Karen Marie Bruce.