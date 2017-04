Ønsker dialog om Namsosbanen

NAMSOS: – Målet er å starte formelle samtaler med Jernbanedirektoratet og Bane Nor for å skaffe oss en oversikt over hva en overtakelse eventuelt vil innebære, sier fylkesråd Tomas Iver Hallem.

I mars i år skrev NA at fylkesråden var interessert i å finne en løsning for framtidig bruk av Namsosbanen og at han hadde luftet tanken overfor direktorat og baneeier som var positive til videre dialog.

Nå går fylkesrådet et steg videre med å gi fylkesråden fullmakt til å diskutere saken med en intensjon om overtakelse.

– Det er for å få konkretisert mer av det vi har diskutert fram til nå både med tanke på kostnader, sikkerhet og for å avklare rent formelle forhold, sier Hallem.

Fylkesrådet tar opp saken førstkommende tirsdag.