Dette synet møtte Emilie da hun gikk tur i Bymarka

NAMSOS: Da Emilie Hansen Meidal gikk tur i Bymarka var det et trist syn som møtte henne da hun kom fram til benken som er satt opp i bestefarens minne.

– Jeg ble sint av det som møtte meg da jeg skulle besøke minnebenken etter min bestefar Samuel Meidal, som ble plassert ut ved stien på tur til Setertun i fjor av Bymarkas venner. Bordplata er ødelagt etter at noen har brukt den som underlag for grill eller bål, forteller hun.

Etter begravelsen til bestefaren kom det inn en del penger som ble gitt som donasjon til Bymarkas venner. De satte opp en benk i hans minne, og Meidal skjønner ikke hvordan noen kan få seg til å ødelegge den på en slik måte.

– Jeg oppdaget det i går. Det er litt finere å ta en tur i Bymarka enn å gå ned til kirkegården. Nå håper jeg bare at dem som har gjort dette står fram og sørger for at den blir fikset. Jeg tviler sterkt på at noen gjør det, men jeg vil bare vise folk hva noen kan få seg til å gjøre, sier Meidal.