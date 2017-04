Kukalv på E6

KOLVEREID: Klokken 05.10 kom meldinga om at en kukalv gikk på E6, og politiet varslet Statens Vegvesen og satte dem på saken. Etter det har det ikke kommet flere meldinger.

Ellers informerer politiet om at det har vært stille og rolig i Namdalen i natt.

Holder kortene tett til brystet Felleskjøpet varsler storsatsing i Midt-Norge. Hva dette innebærer for Namdalen er konsernet lite konkret på.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at ordførerne i de fire kommunene i Ytre Namdal som vil bli vedtatt sammenslått fra 2020, har fått innkalling til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Du kan også lese om Helge Vedvik, som imponerte i 22 mil lang klassiker på ski.

På Trønder-Avisa kan du lese om at Vinmonopolet solgte 1.077 liter i minuttet på påskeaften, og du kan lese om at det har vært ei voldsom økning i antall hytter de to siste tiårene.

Toppsaken på VG.no tirsdag morgen er at mellom 500 og 600 griser er døde etter at det brøt ut brann i et fjøs utenfor Bodø.

Hevder fylkesveg 766 er i kritisk dårlig forfatning Krever ny asfalt – nå Flatanger kommune mener fylkesveg 766 mellom Sjøåsen og Vik ikke kan skyves lenger fram i tid og vil ha ny asfalt senest i 2018.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag tirsdag:

Skiftande bris. Stort sett pent ver. Frå i ettermiddag nordvest bris. Spreidde regnbyer eller sluddbyer, snøbyer i høgda, mykje sol utanom byene.

Cygnus tar med seg Amanda til Namsos kirke Thoralf Antonsen lover en variert og innholdsrik konsert når Blandakoret Cygnus og Amanda Kamara inviterer til konsert i Namsos kirke.

På Skage frivilligsentral ble det innbudt til påskelunsj skjærtorsdag Brukte påska til å glede andre Mens andre går på ski i fjellheimen, brukte denne gjengen påska til frivillig arbeid – for å glede sine medmennesker.

På fylkesveg 17 ved Finnmotunnelen - Foldabrua, på strekningen Namsos - Kollbotnet, er det redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Statens Vegvesen informerer om at det har vært vedlikeholdsarbeid siden 7. april, og at det kommer til å foregå fram til 22. mai.