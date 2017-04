Slurver du med allergimedisinen?

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden.

Parallelt viser undersøkelsen at like mange tyr til selvmedisinering, fremfor å bruke medisiner på resept fra lege. Ekspertene er bekymret, og mener plagene mange nordmenn sliter med gjennom våren og sommeren kunne vært unngått med riktig bruk av allergimedisin.



Pollensesongen kom historisk tidlig i år, og spredningen er allerede godt i gang. Når hver femte allergiker i Trøndelag samtidig går med ubehandlet allergi, blinker varsellampene hos fagfolk. Den høye forekomsten av allergikere som selvmedisinerer kan også være uheldig. Avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus, Sverre Steinsvåg, er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen.

– Hvis tilfellet er at hver femte allergiker i Trøndelag ikke bruker medisin i løpet av pollensesongen er det ikke rart at så mange har store plager i pollensesongen, sier Steinsvåg.

På den positive siden ser man at allergimedisiner stadig blir bedre, og at det finnes hjelp å få. Steinsvåg påpeker viktigheten av gode behandlingsvaner.

– Det er viktig å få stilt riktig diagnose hos legen og bli forskrevet en behandling tilpasset den enkeltes symptomer. Ubehandlet allergi øker sannsynligheten for at plagene på sikt utvikler seg til astma. Medisiner må brukes både forebyggende i forkant av sesong, og fast gjennom hele pollensesongen, fortsetter Steinsvåg.



Halvparten av alle trøndere føler seg trøtte og slappe gjennom vår- og sommersesongen, viser undersøkelsen fra Allergiguiden. Hele en av fire tror slappheten skyldes luftveisallergi, mens hver tiende tror slappheten skyldes allergimedisiner. Dette er høye tall, både for den enkelte allergiker, og sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med tanke på sykefravær gjennom pollensesongen. Med riktig behandling av allergien skal trettheten normalt reduseres.

Symptomer som tett nese, rennende nese, nysing og kløende øyne holder mange allergikere våkne om natten, samtidig som mangel på søvn og allergiplagene påvirker arbeidskapasiteten. En utredning hos legen vil etter all sannsynlighet dempe plagene og normalisere nattesøvnen. Mange behandler allergien med tabletter, men ifølge Steinsvåg kan det i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å vurdere å behandle lokalt der problemet sitter, og ikke hele kroppen.