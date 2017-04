Sommerlige og skitne garasjetoner

Våren og sommeren er i anmarsj, og dermed er det ikke bare snart klart for å finne fram bermudashortsen og utemøblene. Det er også på høy tid å finne fram noe av det viktigste for årstida, nemlig lydsporet. Dette er ei årstid med mange etablerte kanoner, som er et like sikkert tegn på varmere tider som at trekkfuglene kommer tilbake.

Men det er på tide å stikke fingeren i jorda og se sannheten i øynene. Det er kanskje på tide at Mungo Jerry og Bryan Adams pensjonerer seg. Men hva skal du lytte på da? Short Skirts, sier jeg.

Herlig sleazy

For nå er nemlig garasjerockerne Short Skirts ute med ny singel, som også er den første smakebiten på fullengderen som er klar om ikke så altfor lenge.

Sangen har fått tittelen «Blue Eyed Baby», og bare ved å kikke på coverbildet skapes det en sterk konnotasjon til varmere strøk og en varmere tid.

Når de første tonene strømmer ut av høyttalerne underbygger de det den visuelle biten indikerer. Her får vi servert det som for mange kan blir årets sommerlåt.

Surfin’ Trøndelag

Hvorvidt det er idyllen som dyrkes kan nok bestrides.

For her er det sløye gitarer og en tekst som har mørkere undertoner, samtidig som de skaper den gode sommerstemninga som passer for den stort sett kalde, norske sommeren.

Uten noen sammenlikning for øvrig, skaper Short Skirts den samme viben som Beach Boys og deres nybrottsarbeid med det som gjerne omtales som surferock. Tar du den viben og mikser inn litt Iggy & The Stooges, punk-holdning og en dæsj Chuck Berry er du ikke langt unna det som utgjør essensen i Short Skirts.

Lydbildet er også kledelig, og ganske typisk for garasjerocksjangeren. Den er alt du ikke forbinder med mye av det som pumpes ut på eteren i dag, med en skitten produksjon som får fram særpreget i låta. Den har rett og slett attityd, ikke en kjedelig, hul holdning som mye annen sommermusikk.

Årets sommerlåt

For er det noe Short Skirts har mye av, er det egen identitet. Til tross for at referansene hagler, tilfører bandet noe unikt i blandinga. Det er ikke enkelt å sette fingeren på hva dette er, men noe er det.

La oss heller ikke glemme noe av det viktigste. Selve låta. Den er fengende som få, med en kul melodi i bunn og glimrende detaljer som krydder på toppen.

Så nå kan sommeren bare komme, vel vitende om at årets lydspor vil bestå av en blåøyd «baby» som vil sørge for mange hyggelige stunder i sommersola. Hvis den dukker opp da.