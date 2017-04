Fra «Hotel Cæsar» til ettertraktet yogalærer

NAMSOS: Denne uke besøkte Henriette Lien – kjent fra blant annet tv-serien «Hotel Cæsar» der hun spilte Ninni og radioprogrammet «Morgenklubben med Loven og co.» – Inspira i Namsos.

– For ei tid tilbake inviterte vi Henriette til å holde en workshop for oss yogatørste namdalinger, og jammen sa hun ikke ja til å ta turen oppover. Workshopen ble utsolgt på et blunk. Salen var fylt opp av 40 forventningsfulle yogiser fra Namsos, Rørvik, Steinkjer, Grong, Snåsa og Overhalla – alle med ulik bakgrunn. Noen prøvde yoga for aller første gang, mens andre var mer rutinerte. Og det var rom for oss alle, ung eller gammel, stiv eller myk, yogaferskis eller ekspert – jeg tror hver og en dro hjem med en god følelse i kroppen, forteller Grete Lian på Inspira.

I tillegg til Namsos har Lien besøkt steder som Thailand, Spania, Senegal og andre steder i Norge. Denne uka rullet hun altså ut yogamatta på Inspira i Namsos.

– Tilbakemeldingene var hjertevarmende gode, ingen tvil om at dette slo an. Yogamiljøet i Namsos blomstrer som aldri før, noe jeg merker godt på Inspira. Det er mye interesse og bra trøkk både på den faste timeplanen og på workshops og drop in-timer som settes opp, forteller en fornøyd Lian.