Han blir ny styreleder i Trønder-Avisa

STEINKJER: Tirsdag kveld, under generalforsamlinga i AS Nord-Trøndelag, den største aksjonæren i Trønder-Avisa, ble Jon Håvard Solum fra Grong valgt til ny styreleder i selskapet.

Det betyr at dagens styreleder Harald A. Lein fra Levanger takket nei til gjenvalg etter tre år som styreleder. Hans begrunnelse var at han ikke kunne bruke så mye tid i denne rollen som det han ønsker og at han derfor måtte si nei til gjenvalg.

Jon Håvard Solum er til daglig sjef i Grong sparebank.

– Han deltok som innleder på vårt styreseminar på Frosta i fjor høst og var innleder på sommertreffet i Trønder-Avisa i fjor sommer. Formelt sett blir Solum først valgt inn i styret som styreleder i Trønder-Avisa på generalforsamlingen i midten av juni, sier adm.direktør Arve Løberg i Trønder-Avisa.