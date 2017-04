Slutter som varaordfører - blir leder i næringsforeninga

NAMSOS: – Jeg har et brennende samfunnsengasjement og jeg er en sterk lokalpatriot. Derfor var det interessant å søke stillinga som leder i næringsforeninga, sier Amund Lein som blir Eva Flåtts etterfølger som leder i Namsos næringsforening.

Gir seg som polbestyrer

Lein har i åtte år vært avdelingsleder ved Vinmonopolet i Namsos, og i snart to år har han vært varaordfører.

– Det lar seg ikke gjøre å kombinere vervet som varaordfører med den nye jobben. Jeg vil derfor søke fritak og sitte som ordinær kommunestyrerepresentant resten av perioden, sier Lein.

Hvem som skal erstatte Amund Lein som varaordfører, er foreløpig ikke klart. I henhold til samarbeidsavtalen mellom Ap, H, Sp og KrF skal Høyre ha varaordføreren. Det betyr i så fall at enten Tom C. Prytz, Lisa Gamst Aglen eller Cathrine Barstad Storøy, som utgjør Høyres kommunestyregruppe, vil ta over vervet som varaordfører.

12 søkere

Det var 12 søkere til stillinga og styreleder Hege B. Skillingstad i Namsos næringsforening er godt fornøyd med prosessen og med valget av Amund Lein som ny daglig leder.

Ordfører Arnhild Holstad (Ap) synes det er flott at Lein blir ny leder av næringsforeninga, samtidig som hun beklager at han ikke kan fortsette som varaordfører.

– Det vil kunne bli utfordrende å kombinere varaordførervervet med en slik jobb, sier ordfører Holstad.