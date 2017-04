UP med storfangst på Korsen

NAMDALSEID: 17 forenkla forelegg og to førerkortbeslag var resultatet etter at UP gjennomførte en laserkontroll onsdag ettermiddag.

Mellom klokka 13.30 og 17.20 gjennomførte UP kontrollen på fylkesveg 17 på Korsen i Namdalseid, og flere bilister holdt for stort fart gjennom 60-sonen.

I tillegg til 17 forenkla forelegg, mistet to sjåfører førerkortet etter å ha kjørt i 86 km/t og 92 km/t.