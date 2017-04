30-årsjubilanten leverte varene på sin egen festkveld

NAMSOS: Et forventningsfullt publikum fikk servert en svært variert og innholdsrik konsert torsdag kveld, og både jubilanten og de mange gjesteartistene leverte flotte prestasjoner.

Etter en energisk åpning med «Pompeii» og «Blame it on the Boogie», ble koret hedret med bursdagssang og applaus fra en smekkfull sal. Videre i programmet framførte koret blant annet «Diamanten», «Daddy Lessons» og «The Water is Wide», før kveldens kanskje vakreste låt «Fix You». Dette var kvelden hvor alle strålte, og hvor samholdet kom til sin rett. Dermed ble det en trivelig og varm opplevelse for et stort publikum.

Innimellom korets låter, sang også Kine Kvalstad, TOB og Pia, Namdal Vokalensemble og Knaill Ivars sin hyllest til jubilanten, og var med på å skape en flott ramme og en skikkelig festaften.

Mange ville gratulere koret med dagen, og både Chand Torsvik og Lars Bremnes sendte sine hilsninger over lydanlegget. Også oppvekstsjefen og varaordføreren kom med sin hyllest fra scenekanten. Deretter ble det servert kaffe og kaker til de mange gjestene, og dermed ble det en hyggelig avslutning på en trivelig musikalsk kveld.