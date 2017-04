Fikk gebyr etter bygging uten tillatelse

NAMSOS: Utvalget for plan, byggesak og teknisk drift i Namsos har i sitt siste møte ilagt overtredelsesgebyr knyttet til to saker. En huseier på Bjørum har fått 5.000 kroner i gebyr for å ta tatt i bruk en boenhet uten at det forelå ferdigattest.

En huseier på Spillum har fått et gebyr på 2.000 kroner og et bygningsfirma et gebyr på 8.000 kroner for oppstart og fullføring av et tilbygg til boligen og bygging av en garasje uten at det var gitt igangsettingstillatelse og påfølgende ferdigattest.