Ingen som han Kjell

Han kunne ikke et fremmedord, men han var en mester i å bruke ord – og framfor alt; han prøvde alt han kunne for å sette handling bak hvert eneste ord han sa. Slike folk merkes.

Det ble sagt om Kjell Halvarsson at om han kom med ti ideer, måtte en for all del skrote ni av dem, og gå for den tiende. Den var som regel genial. Heldigvis var Kjell et oppkomme av ideer. Det er det mange namsosinger som nyter godt av i dag.

Ikke bare dem, men langrennsinteresserte verden over. Synes du at skisprint er spennende? Skisprinten så dagens lys i Bymarka i Namsos helt i starten av 1990-tallet. Stjerner som Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie var blant dem som først konkurrerte i Namdalssprinten. Hvem hadde regien? Jo, Kjell Halvarsson.

Det er ti år siden han mistet livet i ei trafikkulykke. De fleste av oss har ham fortsatt friskt i minne. Derfor var det en hyggelig og fin gest av Namdal Løpeklubb å arrangere «Brurunden Kjell Halvarssons minneløp» i Namsos» torsdag kveld.

Spurtet i veg i bestefars minneløp Alva Marie (4) la inn en langspurt mot målet i bestefar Kjell Halvarssons minneløp torsdag kveld.

Kjell hadde et engasjement ut over det vanlige. I Namsos var han blant annet kinosjef, kulturarbeider, trener i Spillum IL og i Namdal LK – og da trener i ordets videste begrep. Han kunne så mye om alt, og han var opptatt av breddeidretten og mosjonistene. De som lå han aller nærmest var barn og unge.

De visste nok ikke helt hva de gjorde de som fikk valgt Halvarsson til «Barnas representant» i Namsos kommune. Noen angret nok litt på at de slapp akkurat han inn på den arenaen. For med han på motsatt banehalvdel ble det mange og lange kamper, spesielt for politikere og byråkrater som ville ta den enkle og mest praktiske vegen til mål.

Hvis det gikk utover barns rettigheter eller sikkerheten for skoleelevene på tur til skolen, haglet det med lovparagrafer og forslag til løsninger fra en belest svenske. Vi har et bilde av at svenskene vil være nøytrale, men dennne svensken gikk til krig når det tjente saken.

Det var ikke alltid at Kjell hadde rett i ett og alt, men hvem er det som egentlig har det?

Noen uker etter han døde kom det et minneord fra et par skijenter i Spillum IL. Løpere som ikke nådde toppen helt, men som fant glede av være en del av skimiljøet. De fortalte om mannen som alltid sto nederst i bakken og støttet dem med disse ordene: «Heia, heia! Inte gi upp - utan stå på!»

Han kom fra Østersund, men det rant mye norsk blod i årene med ei mor fra Sørli. Hun fant kjærligheten et steinkast fra sitt hjem, og steinen landet såvidt inn på svensk side av grensa. Kjell spøkte med at han var et grensetilfelle.

Han var et oppkomme av ideer. Da Namdalsprosjektet kom med ei ny innfartsbru, fant Halvarsson opp den populære Brurunden og fikk da gruset opp jernbanesporet fra Angelskjæret. Turgåere kan oppleve et yrende fugleliv langs sporet og en og annen nysgjerrig reveunge kan finne på å lete etter mus i fjærekanten. Ikke rart «runden» er populær.

I Steinkjer er de stolt over å ha ei lita sandstrand i byen ved en bensinstasjon hvor de selger pølser med brød. De skal ha det – de tar vare på strandflekken. Like flinke har de vel ikke vært i Namsos med å ta vare på badekulpen på Spillum-sida. Ett av mange spor etter Kjell Halvarsson i Namsos.

Når ildsjelene slukkes, blir det ofte ei tomt etter dem som gror igjen.

Han hadde klokkertro på sine ideer, fikk gjennomført mange av dem tross skur av kjeft og motvind. For han hadde en fordel oppe i det hele.

Han så ikke på klokka eller tenkte aldri på om det var mandag eller julekveld. I hans verden handlet det om å legge til rette for at andre skulle få en meningsfylt hverdag, til alle årstider. Finnes det slike folk i idrettsmiljøene eller i frivillige organisasjoner i dag?

Jo, vi finner dem eksempelvis på golfbanen på Sævik, blant Bymarkas venner, foreldregrupper, trenere og dugnadsgjenger – de er blant oss i hele Namdalen.

Men det fantes bare én Kjell, som syntes synd på en sportsjournalist som satt og jobbet sent en lørdagskveld på NA. Da kom han innom sportsredaksjon med en porsjon kinamat. Selv skulle han se om det måtte lages ei lite bru over en bekk i marka.

Det var Kjell, det!